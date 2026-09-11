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Yemen'deki Husiler, Taiz'de BM'ye ait 8 araca el koydu

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Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ait 8 araca el koyduğu bildirildi.

Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ait 8 araca el koyduğu bildirildi.

Söz konusu gelişme, OCHA'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Husilerin Taiz'in El-Muha ilçesinde OCHA'nın ofisindeki 8 araca el koyduğu belirtilerek, ülkede yaşanan durum karşısında endişeli olunduğu vurgulandı.

"Yemen halkının ihtiyacı olan son şey, daha fazla çatışma ve göç." ifadeleri kullanılan açıklamada, OCHA'nın zorluklara rağmen Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere acil yardımlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinde 2 bin 700 aileye yardım yapıldığı, yardımların sürmesi için daha fazla fona ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana askeri gerilim yaşanıyor. Bu süreç, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından yıllarca süren görece sakin dönemin sona ermesinden sonra yeniden başlayan çatışmaların parçası olarak değerlendiriliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerin büyük bölümünde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana İran'dan destek almakla suçlanan Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyona öncülük ediyor.

Kaynak: AA
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