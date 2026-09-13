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Yemen'deki Husiler: Babülmendep Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı normale yakın seyrediyor

Yemen'deki Husiler: Babülmendep Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı normale yakın seyrediyor
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SANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, kıyı şeridinde yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının normale yakın bir seyir izlediğini duyurdu.

SANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, kıyı şeridinde yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının normale yakın bir seyir izlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda cumartesi günü yayımlanan açıklamaya göre, son 48 saat içinde konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerin de aralarında bulunduğu 73 uluslararası gemi boğazdan geçiş yaptı.

Açıklamada, perşembe günü 36 ve cuma günü 37 geminin boğazdan geçiş yaptığı belirtilerek, bu rakamın Husilerin 20 Temmuz'da Suudi gemilerine yasak getirmesinden önce kaydedilen günlük ortalama trafiğin yüzde 98,6'sına denk geldiği kaydedildi.

Grup, uluslararası seyrüseferin "serbest, güvenli ve sorunsuz" sürdüğünü belirtirken, Suudi gemilerinin yasak kapsamından çıkarılmadığını vurguladı.

Husiler, stratejik Kızıldeniz liman kenti Muha'nın kontrolünü bir gün önce ele geçirmelerinin ardından cuma günü Yemen'in batı kıyısı ile Babülmendep Boğazı çevresindeki kilit bölgeler üzerinde kontrolünü pekiştirdi.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve enerji sevkiyatları için hayati bir güzergah işlevi görüyor.

Husi güçlerinin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılının sonlarından bu yana Yemen'de çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da bir yıl sonra uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
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