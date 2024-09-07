Üye Girişi
Haberler

Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde son 48 saatte yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı, can kayıplarını önlemek için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu son 48 saatte 22 kişinin öldüğü bildirildi.Husilere ait SABA haber ajansı, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.Harib, son iki günde yıldırım düşmesi sonucu 22 kişinin öldüğünü, yıl başından bu yana ölenlerin sayısının ise 160'a ulaştığını dile getirdi.

AĞUSTOS AYINDA ÖLÜ SAYISI 210 KİŞİ OLDU

Harib, can kayıplarını önlemek için çok yağmur alan bölgelere paratoner yerleştirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Yemen'de ağustos ayının başından bu yana birçok kentte meydana gelen sel ve buna eşlik eden yıldırımlar nedeniyle yaklaşık 210 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güncel Dünya yemen İran

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili AK Parti Sözcüsü'nden yeni çıkış

 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

"Yazamıyorum" diyen Özdağ, canlı yayında bombayı patlattı: İki siyasetçi pazarlık yaptı
500

Yorumlar (1)

Kara Maske:

Allah rahmet eylesin

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title