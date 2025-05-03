Yemen'de Yeni Başbakan Atandı: Salim Salih Bin Brik

Yemen'de Yeni Başbakan Atandı: Salim Salih Bin Brik
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Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik atandı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bin Brik'i yeni başbakan olarak tayin etti.

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik'in atandığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, çıkardığı kararnameyle Bin Mübarek'ten boşalan koltuğa Bin Brik'i tayin etti.

Başbakan Bin Mübarek, daha önce X platformundan yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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