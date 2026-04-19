Yemen'de Dali kenti valilik binasına silahlı saldırı

Yemen'in Dali kentinde valilik binasına düzenlenen silahlı saldırıda Kültür Genel Müdürü Ali Muhsin Sinan yaralandı. Saldırganlar, çevreye ateş açarak memurların içeri girmesine engel oldu.

Yemen'in güneybatısındaki Dali kentinde valilik binasına yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Dali Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, valilik binasına silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda Kültür Genel Müdürü Ali Muhsin Sinan'ın yaralandığı, Vali Ahmed el-Kubbe'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde, valilik binasını basan silahlı kişilerin memurların içeri girmesine engel oldukları, çevreye ateş açtıkları ve validen binayı terk etmesini istedikleri bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
