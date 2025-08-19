Yemen'de Uçuş Yasakları Hastaların Ölümüne Sebep Oluyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarla Sana Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yapılamaması nedeniyle tedavi için yurt dışına gidemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin sözde hükümetindeki Sağlık Bakanı Ali Şeyban, başkent Sana'da Dışişleri Bakanı Cemal Amir'le bir araya geldi.

Husilerin kontrollerindeki bölgelerde yaşayan Yemenli hastaların tedavi için yurt dışına seyahat etmeleri konusunu ele alan Şeyban ve Amir, durumu ağır olan hastaların tedavi için yurt dışına çıkmaları ve yurt dışında mahsur kalanlar için çözüm yollarını görüştü.

Şeyban, "Çok sayıda insan öldü. Bu insanlar sadece hastalıktan değil, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar yapılamadığı için yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Husiler, İsrail'in mayıs ayında düzenlediği hava saldırısında Yemen Hava Yollarına ait son uçağın da hedef alınarak kullanılamaz hale geldiği, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.