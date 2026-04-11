Yemen'in Taiz ilinde şiddetli yağışlar 1 can kaybına ve maddi hasara yol açtı

Yemen'in Taiz ilinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bir çocuk hayatını kaybederken, çeşitli bölgelerde maddi hasar ve kısmi çökmeler meydana geldi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, son saatlerde Taiz'in El-Muzaffer ilçesi sınırları içindeki Ed-Dehi bölgesinde etkili olan sağanak yağışların oluşturduğu sel sularına kapılan 12 yaşındaki Mücahid Muhammed Abdu'nun cansız bedenine El-Hasab bölgesinde ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel sularının Muzaffer ilçesindeki El-Menah Mahallesi'nde bulunan İsveç Enstitüsü'nün arka duvarının yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki bölümünü yıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Batı En-Necah Mahallesi'nde ise bir evin çatısının bir kısmı çökerken, bitişikteki bir eve yağmur sularının sızması sonucu ev eşyalarının zarar gördüğü kaydedildi.

İlin farklı bölgelerinde de oda çatıları çökmeleri, ev duvarlarının yıkılması, sel tahliye kanallarının tıkanması, bazı yollara kaya düşmesi ve sel nedeniyle bir yolun ulaşıma kapanması gibi ek hasarlar meydana geldiği, bu olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Güvenlik birimlerinin, olay yerlerinde incelemelere başladıkları ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara yağış sırasında sel yataklarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.