Yemen'de Sana Uluslararası Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Yemen'de Sana Uluslararası Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı
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Husilerin denetimindeki Sana Uluslararası Havalimanı, 6 Mayıs'taki İsrail saldırısı sonrası onarılarak uçuşlara açıldı. İlk iniş, Birleşmiş Milletler uçağıyla gerçekleşti.

Yemen'deki Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'nda 6 Mayıs'taki İsrail saldırısı sonucu ara verilen uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in hedefi olan havalimanının onarıldığını; ilk olarak sabah saatlerinde alana iniş yapan Birleşmiş Milletler (BM) uçağının karşılandığını kaydetti.

Şayif, havalimanının uçuşlara hazır hale gelmesiyle gün içerisinde BM uçaklarının alanda 10 kalkış ve iniş yapmasının planlandığını ifade etti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Husiler, saldırının ertesi günü havalimanı üzerinden yapılan BM ve insani yardım uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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