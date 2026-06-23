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Yemen'de Patlamamış Mühimmat İnfilak Etti: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Çocuk Yaralandı

Yemen'de Patlamamış Mühimmat İnfilak Etti: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Çocuk Yaralandı
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Yemen'in El Dali vilayetinde patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı. Vali, olayı 'trajik bir insani felaket' olarak nitelendirirken, uluslararası kuruluşlara mayın temizleme çağrısı yaptı.

ADEN, 23 Haziran (Xinhua) -- Yemen'in güneyindeki El Dali vilayetinde pazartesi günü patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybederken, 9 çocuk da yaralandı.

El Dali Valisi Ahmed Kaid El Kubba, Hacer kasabasında bir grup çocuğun söz konusu mühimmatın yakınında bulunduğu sırada meydana gelen patlamayı "trajik bir insani felaket" olarak nitelendirdi.

Vali, yıllardır süren çatışmaların ardından bölgedeki patlamamış mühimmat nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğini belirterek, çocukların bu tür tehlikeler karşısında en savunmasız grupta yer aldığını belirtti.

El Kubba ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşları ve mayın temizleme ekiplerine, savaştan kalma patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yemen'in büyük bir kısmı, Husi grubunun başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından 2014'ün sonlarında patlak veren iç savaş sırasında döşenen mayınlar ve patlamamış mühimmatla kaplanmış durumda.

Yemen hükümeti, Husileri 2 milyondan fazla kara mayını döşeyerek siviller için ciddi bir tehdit oluşturmakla suçluyor.

Kaynak: Xinhua
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