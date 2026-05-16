Yemen'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Yemen'in Hadramevt vilayetinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza, otobüs şoförünün develere çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybetmesiyle meydana geldi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün akşam Hadramevt'ın Abr bölgesindeki uluslararası kara yolunda yolcu taşıyan bir otobüsün yük kamyonuyla çarpıştığı bildirildi.

Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından Acil Durum Kuvvetlerine bağlı sağlık ekiplerinin Abr Hastanesinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı, daha sonra tüm yaralıların Hadramevt'teki Seyun Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, otobüs şoförünün yola çıkan develere çarpmamak için manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybettiği, bunun da kamyonla çarpışmaya yol açtığı ifade edildi.

Öte yandan Yemen Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Amri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 12 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında süren savaş nedeniyle Yemen'de özellikle kara yolu altyapısında ciddi sorunlar yaşanıyor.

