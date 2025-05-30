Yemen'de On Binlerce Kişiden Filistin ve Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

Yemen'de on binlerce kişi, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Husilerin kontrolündeki El-Mesire televizyonunun haberine göre, Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla Hudeyde, Hacce, Saada, Amran, Taiz ve İbb gibi çeşitli vilayetlerde kitlesel gösteriler düzenlendi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısı üzerine başkent Sana'da, "Gazze ve Mescid-i Aksa saldırı altındayken İsrail'in güvenliği yok" sloganıyla düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin halkının 600 günden fazla süredir maruz kaldığı en iğrenç soykırım suçunu kınayan ifadelerin yazıldığı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Gazze ile beraberiz ve gelecek olan daha büyük olacak", "Suçlular pişman olacak", "Ey millet, burası senin Mescid-i Aksa'n... kıskançlık nerede?" gibi Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, 26 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 58 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 729 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 321'e, yaralıların sayısı da 123 bin 770'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.