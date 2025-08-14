Yemen'de İsrail'e Karşı Büyük Gösteri: Gazze Soykırımı Kınandı

Yemen'in Sana ve Taiz kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Al Jazeera muhabirlerini öldürmesi kınandı.

Sana Üniversitesi'nde binlerce öğrenci ve akademisyen, İsrail'in, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve arkadaşlarına yönelik suikastını ve Gazze'de devam eden soykırımı kınamak için toplandı.

"Gazze'ye Destek Vermeye Devam Edeceğiz" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Gazze'deki soykırımı kınayan dövizler taşıdı ve "aç bırakma" politikasını kınayan sloganlar attı.

Gösteriyi organize edenler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in gazetecileri hedef almasının, dünyanın gözü önünde masumlara karşı işlediği çirkin suçları örtbas etmeye dönük başarısız bir girişim olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme hazırlıkları yapması ve 2 milyon insana yönelik kuşatma, soykırım ve vahşi suçlara devam etmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentindeki gösteride de Gazze'deki soykırım ve gazetecilerin öldürülmesi kınandı.

Kentin en büyük caddelerinden biri olan Cemal Caddesi'nde yürüyen yüzlerce Yemenli, Filistin ve Yemen bayrakları ile Enes eş-Şerif ve arkadaşlarının resimlerini taşıdı.

"İsrail'in Gazze'yi yeninden işgal etme ve modern tarihin en büyük Holokost'unu gerçekleştirme planına" tepki gösteren göstericiler, "Gazze, izzetin sembolü", "Canımız sana feda olsun ey Aksa, ey Filistin" sloganları attı.

Gösterinin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gazetecilerin öldürülmesi de dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'de işlediği son suçların, Batı'nın insan hakları sloganlarının düzmece oluşunu ve İsrail'e para ve silah desteğinde bulunan hükümetlerin ahlaki çöküşünü ortaya koyduğu" ifade edildi.

Bu tür fiillerin "insani değerleri tehdit ettiği gibi kan dökme ve kaos bağımlısı bir zihniyeti de ifşa ettiği" aktarıldı.