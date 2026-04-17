Haberler

Yemen'de on binler Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in başkenti Sana ve diğer şehirlerde on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek olmak amacıyla büyük bir protesto düzenledi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla yapılan gösterilerde, İsrail'in işgali ve saldırıları eleştirildi.

İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana'nın yanı sıra Sada, el-Hudeyde, el-Mahvit, Hacce, Zemar ve Amran vilayetlerinde İsrail'e karşı protestolar organize edildi.

Yemen, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin davası ve İsrail'e karşı direnişçi gruplara destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkilerini dillendirdi.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve diğer İslami kutsallara yönelik İsrail politikaları eleştirilerek, kutsal mekanların korunması çağrısı yapıldı.

İsrail'e karşı direniş cephelerinin tümünün yanında oldukları vurgulanan açıklamada, "Büyük İsrail planı veya Orta Doğu'yu değiştirme yönündeki projeleri reddediyoruz ve düşmanla yeni bir çatışma turuna hazırlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Shukri Hussein
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

