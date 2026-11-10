Yemen'de Husilerin Taiz'e son 73 saatteki saldırılarında 33 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'de İran destekli Husilerin son 73 saatte Taiz vilayetinde 133 suç ve ihlal işlediği, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 216 mühimmat fırlattığı saldırılarda 33 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın Taiz'deki ihlallerle ilgili yayımladığı raporda; devam eden abluka, sivillerin hareketliliğinin kısıtlanması ve Husilerin işlediği ihlallere dikkat çekildi.

Raporda, Husilerin Taiz vilayetinde son 73 saatte sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik 133 ihlal gerçekleştirdiği, yerleşim yerlerine yaklaşık 216 mühimmat fırlattığı kaydedildi.

Husilerin saldırılarında 33 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 58 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen'in en büyük üçüncü kenti ve stratejik bir merkez olan Taiz, ülkede çatışmaların başlamasından bu yana Husilerin ablukası altında bulunuyor.

Kaynak: AA