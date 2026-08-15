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Yemen'de Husi saldırısında subay öldü

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Yemen'in Sada ilinde İran destekli Husilerin düzenlediği saldırıda hükümete bağlı Acil Müdahale Güçleri'nde görevli bir subay öldü. Saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken, Husilerden açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin kuzeybatısındaki Sada ilinde düzenlediği saldırıda hükümete bağlı Acil Müdahale Güçlerinde görevli bir subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Feyyaz en-Numan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "sahadaki kaynaklara dayandırarak" yaptığı paylaşımda, Sada'nın Maran bölgesindeki 6. Acil Müdahale Birliğinde görev yapan subay Hişam Mücahid es-Subeyhi'nin, "görevi sırasında Husilerin düzenlediği saldırıda" öldüğünü belirtti.

Numan, saldırının nasıl yapıldığı veya hangi silahların kullanıldığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Husilerden de olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın desteklediği Husiler son dönemde hükümet güçlerine yönelik saldırılarını artırdı.

Husilerin son dönemde Yemen'in orta kesimindeki Marib ve kuzeyindeki Cevf illerinde Acil Müdahale Güçlerine ait kamplara saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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