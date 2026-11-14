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Yemen'de Husiler, geçici başkent Aden'i 2 balistik füzeyle hedef aldı

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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nezili, Husilerin geçici başkent Aden'i 2 balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı. Nezili, Taiz, Marib ve Cevf'te son birkaç saatte 723 hava saldırısı düzenlendiğini, 321 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden kentini 2 balistik füzeyle hedef aldı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Aden, Taiz, Marib ve Cevf vilayetlerindeki cephelerde saldırı ve çatışmalar sürüyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamayla sahadaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Nezili, Husilerin geçici başkent Aden'i 2 balistik füzeyle hedef aldığını belirtti. Saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi vermeyen Nezili, Husilerin cephelerde başarısız olduklarında sivilleri terörize etmeye başvurduğunu belirtti.

Nezili, Yemen'in Şafağı operasyonu kapsamında Taiz, Marib ve Cevf'teki gelişmelere ilişkin de bilgi verdi.

Bu cephelerde Husilerin mevzileri, toplanma noktaları ve muharebe araçlarının hedef alındığını aktaran Nezili, son birkaç saat içinde Husilere yönelik 723 hava saldırısı gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda grup liderleri ve mensuplarından 321 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 117 araç ve teçhizatın da imha edildiğini kaydetti.

Taiz cephesi

Orduya bağlı 35. Zırhlı Tugay'dan yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in güneyindeki El-Akruz cephesindeki silahlı kuvvetlerin, Husi milislerin el-Kahfe ve el-Makda'ya yönelik saldırısını geri püskürttüğü bildirildi.

Söz konusu cephede yaşanan çatışmalarda Husi milislerin onlarca kayıp verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feyyaz en-Numan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husileri, Taiz kırsalındaki Kuds, Sami ve es-Silv bölgelerinden 300'den fazla öğrenciyi kaçırarak Lahic vilayetindeki el-Mudaribe ile Tur el-Baha cephelerine sürmekle suçladı.

Numan, Husilerin, Taiz'in El-Meafir ilçe merkezindeki En-Neşme pazarından çocukları ve öğrencileri alıp savaş cephelerinde saflarını güçlendirmek amacıyla eğitim kamplarına götürdüğünü kaydetti.

Taiz'deki sivil can kayıpları

Rasd Haklar ve Özgürlükler Örgütü, temmuz ayından bu yana Taiz ve Batı sahili bölgelerinde mayınların infilak etmesi nedeniyle 41 kişinin öldüğünü, 82 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mayın patlamalarında hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğu belirtilen açıklamada, Taiz ve Batı sahilinde 300 binden fazla anti-personel mayın olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin son 3 ayda mayın imalatı ve depolama için 27 okulu kullandığı, bunun öğrenci ve öğretmenlerin hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Husilerin, Suudi Arabistan'dan gelen saldırı iddiaları

Husiler ise Suudi Arabistan savaş uçaklarının, ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

SABA haber ajansının haberinde saldırının hasar ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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