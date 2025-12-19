Bm: Yemen'de 10 BM Çalışanı Daha Husiler Tarafından Gözaltına Alındı

SANA, 19 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin başkent Sana'da 10 BM çalışanını daha gözaltına aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, perşembe günü yaptığı ve Xinhua'ya ulaşan açıklamasında "Sana'daki Husi fiili yetkililerinin 10 BM personelini keyfi olarak gözaltına aldığını" teyit ederek, grup tarafından alıkonulan BM personeli sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

Daha önce adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Yemenli bir BM çalışanı, Husi güçlerinin BM Güvenlik ve Emniyet Departmanı, BM Kalkınma Programı ve BM Çocuk Fonu için çalışan 4 Yemenli personeli keyfi olarak gözaltına aldığını söylemişti. Kaynak, Husi güvenlik güçlerinin gözaltı öncesinde söz konusu kişilerin evlerine baskın düzenlediğini de aktardı.

Husiler konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.