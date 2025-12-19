Haberler

Bm: Yemen'de 10 BM Çalışanı Daha Husiler Tarafından Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait 10 çalışanı keyfi olarak gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar ile birlikte toplam BM personeli sayısı 69'a yükseldi. Husiler konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SANA, 19 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin başkent Sana'da 10 BM çalışanını daha gözaltına aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, perşembe günü yaptığı ve Xinhua'ya ulaşan açıklamasında "Sana'daki Husi fiili yetkililerinin 10 BM personelini keyfi olarak gözaltına aldığını" teyit ederek, grup tarafından alıkonulan BM personeli sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

Daha önce adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Yemenli bir BM çalışanı, Husi güçlerinin BM Güvenlik ve Emniyet Departmanı, BM Kalkınma Programı ve BM Çocuk Fonu için çalışan 4 Yemenli personeli keyfi olarak gözaltına aldığını söylemişti. Kaynak, Husi güvenlik güçlerinin gözaltı öncesinde söz konusu kişilerin evlerine baskın düzenlediğini de aktardı.

Husiler konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title