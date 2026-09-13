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Yemen'de hükümete bağlı güçler: Husilerle çatışmalarda bir ayda 500'den fazla mensubumuz öldü

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Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde Husilerle girilen çatışmalarda son bir ayda 500'den fazla mensubunun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 1500 mensubunun yaralandığını açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde Husilerle girilen çatışmalarda son bir ayda 500'den fazla mensubunun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 1500 mensubunun yaralandığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos ile 10 Eylül arasında ülkenin batısındaki cephelerde Husilere karşı "şiddetli çatışmalara" girildiği ifade edildi.

Söz konusu çatışmalarda Ulusal Direniş Güçlerinden 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Husilerden ise 1000'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin füze, insansız hava araçları ve patlayıcı yüklü teknelerle başlattığı saldırıların ardından çatışmaların Taiz vilayetinin batısındaki Hays, El-Kedha, Mekbene ve El-Berh bölgelerine yayıldığı ifade edildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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