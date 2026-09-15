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Yemen'de hükümet güçleri Taiz'in batısında Husileri hava saldırıları ile hedef aldı

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Yemen'de hükümet güçleri, Taiz'in batısında Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri, Taiz'in batısında Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin batısında Husilere ait mevzi, toplanma alanları ve askeri araçlara yönelik bir dizi hava saldırısı yapıldı.

Saldırılarda, Muha kenti ile Makbene ilçesindeki El-Barah Köprüsü'nde yer alan Husi mevzilerinin, toplanma alanlarının ve askeri araçların vurulduğu belirtildi.

Haberde saldırıların sonuçları ya da kayıplara ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Husiler, Suudi Arabistan'dan 54 hava saldırısı yapıldığını iddia etti

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait SABA haber ajansında yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saat içinde Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Hava saldırılarının Taiz, Lahic, El-Cevf, Marib ve Hacce vilayetlerini hedef aldığını belirten Seri, operasyonların Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt ve Taif üslerinden kalkan "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarıyla yapıldığını öne sürdü.

Seri, yapılan saldırıların "karşılıksız ve cezasız kalmayacağı" uyarısında bulunurken, Suudi Arabistan'dan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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