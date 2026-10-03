Yemen'de hükümet güçleri Taiz-El-Huban doğu geçişini ikinci duyuruya kadar kapattı

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Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleri, kent çevresindeki "güvenlik ve askeri gelişmeler" nedeniyle şehri El-Huban bölgesine bağlayan doğu geçişini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz kentinin doğu geçişinin kapatılması kararı, çevredeki güvenlik ve askeri gelişmeler nedeniyle alındı. Kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ve geçişin yeniden açılmasına ilişkin tarih verilmediği belirtildi.

Taiz Doğu Geçişi Komutanı Binbaşı Emin Bedr de basına yaptığı açıklamada, geçişin kapatıldığını doğrulayarak uygulamanın yeni bir talimat verilene kadar devam edeceğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlar ve araç sürücülerinden karara uymalarını ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Taiz'de son günlerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği aktarılıyor.

Kentteki doğu geçidi, Taiz ile Husilerin kontrolündeki El-Huban bölgesini birbirine bağlayan önemli ulaşım güzergahlarından biri olarak biliniyor. Geçit yaklaşık 9 yıl kapalı kaldıktan sonra Haziran 2024'te yeniden ulaşıma açılmıştı.

Taiz'de çatışmaların şiddetlenmesinin ardından kent ve çevresindeki bazı yolların daha kapatıldığı, hükümet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle 19 güzergahın kullanılmaması yönünde uyarıda bulunduğu belirtiliyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA