Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk kez hava saldırısıyla hedef alındı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzileri, kimliği belirsiz bir hava saldırısıyla vuruldu.

Hadramevt Aşiret İttifakı'na yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt Vadisi'ndeki Vadi Nahab bölgesinde konuşlu GGK güçlerine ait mevzilere hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, saldırının kaynağı ve yol açtığı can kaybına ilişkin bilgi bulunmadığını ancak bombardımanın yangınlara neden olduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hadramevt'taki Güney Geçiş Konseyi mevzilerinin hedef alınmasının ardından bölgede yükselen dumanlar dikkati çekti.

Bağımsız "Aden TV" kanalı başta olmak üzere yerel Yemen medyası da Hadramevt'in Vadi Nahab bölgesinde bulunan ve GGK'ye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri'ne ait mevzilerin hava saldırısına uğradığını duyurdu.

Bu saldırı, Hadramevt'te Güney Geçiş Konseyi güçlerinin ilk kez hava saldırısıyla hedef alınması olarak kayda geçerken şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen herhangi bir taraf olmadı.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.