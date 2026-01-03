Yemen'de Barşid Tugayı'nın Karargahına Hava Saldırısı

Yemen'de Hadramevt'in merkezi Mukalla'da bulunan ve Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler arasında yer alan "Barşid Tugayı"nın karargahı, hava saldırılarıyla hedef alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mukalla'nın batısında yer alan GGK'ya bağlı güçler arasında yer alan "Barşid Tugayı" kararghına yönelik hava saldırıları düzenlendi.

Saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği aktarıldı. Saldırıların sonuçlarına ve kim tarafından gerçekleştirildiğine dair ise bilgi verilmedi.

Söz konusu gelişme, Yemen hükümetinin meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin Hadramevt'in vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını ve kıyı ilçelerine doğru ilerlediğini açıklamasından saatler sonra yaşandı.

Bu kıyı bölgeleri arasında Mukalla da yer alıyor.

Hadramevt idari olarak ikiye ayrılıyor. Kıyı ilçelerini kapsayan bölümün en büyük kenti Mukalla olurken, vadi ve çöl bölgesinin en büyük kenti Seyun olarak biliniyor.

"Şehit Ömer Barşid Tugayı" olarak da anılan Barşid Tugayı, Hadramevt'teki İkinci Askeri Bölge'ye bağlı birlikler arasında yer alıyor ve "Hadrami Elit Güçleri" bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tugayın, "Güney Silahlı Kuvvetleri"nin önde gelen komutanlarından Abduddaim eş-Şuaybi tarafından yönetildiği biliniyor.

Yemen'de, GGK'ya bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.