Yemen: BAE merkezli şirket, Aden ve Şebve'deki 2 güneş enerjisi santralini kapattı

Güncelleme:
Yemen Elektrik Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketin, Aden ve Şebve vilayetlerinde işlettiği iki güneş enerjisi santralini kapattığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada, santrallerin kapatılmasına dair herhangi bir gerekçe sunulmadığı ve durumun elektrik hizmetini olumsuz etkilediği belirtildi.

Yemen Elektrik Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli şirketin, ülkenin güneyindeki Aden ve Şebve vilayetlerinde işlettiği 2 güneş enerjisi santralini kapattığını açıkladı.

Elektrik Kurumunun Aden vilayetindeki ofisinden yapılan açıklamada, "Yemen Elektrik ve Enerji Bakanlığı, BAE merkezli şirketin geçici başkent Aden ve Şebve'de işlettiği güneş enerjisi santrallerini kapatmasını esefle karşıladı." denildi.

Ülkenin güney kentlerinde üretim yapan 2 güneş enerjisi santralinin Yemenli ilgili kurumlara bilgi verilmeden işleten şirket tarafından kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Santrallerin kapatılmasına dair herhangi bir teknik gerekçe de gösterilmedi. Bu durum elektrik üretim sisteminde karışıklığa yol açtı ve elektrik hizmetinin istikrarını doğrudan etkiledi."

Güneş enerjisi santrallerinin ne zamana kadar kapalı tutulacağına dair kendilerine bilgi verilmediği aktarılan açıklamada, BAE merkezli şirketin santralleri yeniden açması çağrısında bulunuldu.

Konuyla ilgili BAE merkezli şirketten ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in güneyindeki Aden'de BAE'nin sağladığı destekle Temmuz 2024'te 120 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali açılmıştı.

Şebve vilayetinde de Ağustos 2025'te BAE'den sağlananan destekle 53 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali hizmete girmişti.

