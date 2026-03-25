Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Birkaç ay önce sosyal medya hesaplarını kapatan TikTok fenomeni Kübra Karaaslan’ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Karaaslan’ın ölüm haberi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MEZAR GÖRSELİNİ PAYLAŞTILAR

İntihar ettiği iddia edilen Karaaslan’ın vefatının ardından sosyal medyada paylaşılan mezar görüntüsü dikkat çekerken, kullanıcılar gönderinin altına çok sayıda yorum yaptı.

"TANIYORDUM KENDİSİNİ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Paylaşımlarda, “Bu aralar neden herkes intihar ediyor”, “Kimseyi kınamayın dostlar, öyle bir psikolojik sorunla karşılaşıyorsun ki sonu felaket olabiliyor”, “Tanıyordum kendisini, çok üzüldüm”, “Mekanın cennet olsun bebek yüzlüm” gibi ifadeler yer aldı.

