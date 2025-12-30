Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinden Arap Koalisyonunun hava saldırısına tepki

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Aden merkezli meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonunun, Hadramevt vilayetindeki Mukalla Limanı'na düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek ülkenin güneyinde bağımsız bir devlet ilan etme kararlılığını yineledi.

GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mukalla Limanı'nın hedef alınmasını eleştirdi.

Bin Berik, "Mukalla Limanı'nı (doğudaki Hadramevt kenti) hedef alan füze saldırısı, hiçbir ulusal ya da ahlaki ölçüte göre kahramanlık veya başarı olarak sunulamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının, güvenli bir sivil kenti istikrarsızlaştırdığını savunan Bin Berik, şunları kaydetti:

"Kahramanlık, sivillerin yaşadığı bir şehri altüst etmekle, masum insanların evlerinde korku yaratmakla ya da yoğun nüfuslu mahallelerle çevrili hayati tesisleri hedef almakla ölçülmez."

Bin Berik, "Yaşananlar, ne güvenlik ne de zafer getiren aksine istikrarı baltalayan ve kınanması gereken bir eylemdir." dedi.

"Güney Arabistan Devleti'nin ilanının her zamankinden daha yakın olduğu" iddiasında bulunan Bin Berik, "Güney, Mehra'dan Babülmendep'e kadar hiçbir baskıya boyun eğmeden tam egemen bir devlet kurma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti bugün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de bu sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.