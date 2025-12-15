Haberler

Yemen'deki BAE destekli GGK, Ebyen'de "askeri operasyon" başlattı

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Ebyen vilayetindeki 'terörist unsurlar' için askeri operasyon başlattığını açıkladı. GGK, terör gruplarının ikmal hatlarını kesmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetini "terörist unsurlardan" koruma iddiasıyla "askeri operasyon" başlattığını duyurdu.

GGK'nin silahlı kanadından yapılan açıklamada, "Konseye bağlı silahlı güçlerin Tuğgeneral Muhsin Abdullah el-Vali öncülüğünde Ebyen Valiliğinde bir operasyon başlattığı" ifade edildi.

Operasyonun bölgenin güvenliğinin sağlanması, El Kaide'ye işaret edilerek terör unsurlarının ve örgütlerin ikmal hatlarının kesilmesi ve kaynaklarının sona erdirilmesi kapsamında başlatıldığı ileri sürüldü.

Tuğgeneral El-Vali ise yaptığı açıklamada, "terörist grupların ikmal hatlarını kesmeye, geri dönmelerini ve yeniden örgütlenme girişimlerini engellemeye kararlılıkla devam ettiklerini" savundu.

Ebyen'in güvenliğinin önemine vurgu yapan El-Vali, halkın güvenliğine ve bölgenin istikrarına yönelik herhangi bir tehdidin oluşmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

"Terör unsurlarını dağlarda ve vadilerdeki saklanma noktalarına kadar takip edip ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini" dile getiren El-Vali, başlattıkları operasyonun "Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerinde elde ettikleri zaferin" devamı olduğunu savundu.

Yemen hükümetinden ise GGK'nin başlattığı operasyona ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GGK, Yemen'deki hükümetlerin güney bölgelerini ötekileştirdiği iddiasıyla ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep ediyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki iç savaşı bitirmek için bölgesel ve uluslararası barış çabaları başarısız olurken, son dönemde güney bölgelerinde yaşanan gelişmeler bölünme endişelerini artırdı.

GGK, Mehre vilayetini de ele geçirmişti

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nin, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
