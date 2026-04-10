Yemen'de binlerce kişi Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen'de binlerce kişi, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla Filistin ve Lübnan'a destek amacıyla gösteri düzenledi. Gösterilerde İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesi durumunda bölgesel bir savaşın yeniden başlayabileceği uyarısı yapıldı.

Yemen'in farklı kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenlenirken, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların sürmesinin bölgesel savaşı yeniden başlatabileceği uyarısı yapıldı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana başta olmak üzere Hudeyde, Sada, Hacce, El-Mahvit, Amran, El-Cevf ve Zemar kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler Filistin'e destek sloganları attı ve Lübnan ile Filistin'deki direnişe desteklerini yineledi.

Gösterileri organize eden Husilere bağlı Aksa Destek Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kazandığı başarıdan ötürü İran tebrik edilerek, Arap ve İslam ülkelerine bu başarıdan istifade etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıyla tırmanan gerilimin sürmesi durumunda bölgesel savaşın yeniden başlayabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail karşısında caydırıcılık oluşturma, safların birleştirilmesi ve büyük İsrail projesine karşı çıkılmasının önemine işaret edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün televizyonda yayınlanan konuşmasında Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki sınırlarını genişletmeyi planladıklarını açıklamıştı.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Shukri Hussein
