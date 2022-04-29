Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü
AA - Mohammed Hamoud - Güncel
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Binlerce kişinin "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri için bir araya gelmesi Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması Slogan atılması Filistin ve Yemen bayrakları taşınması Güvenlik kontrollerinden detay SANA - Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, İran destekli Husilerin...
Binlerce kişinin "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri için bir araya gelmesi
Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması
Slogan atılması
Filistin ve Yemen bayrakları taşınması
Güvenlik kontrollerinden detay SANA - Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, İran destekli Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş düzenledi.
AA / Mohammed Hamoud - Güncel