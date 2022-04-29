Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü - Haberler

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Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü

AA - Mohammed Hamoud - Güncel
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Binlerce kişinin "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri için bir araya gelmesi Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması Slogan atılması Filistin ve Yemen bayrakları taşınması Güvenlik kontrollerinden detay SANA - Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, İran destekli Husilerin...

Binlerce kişinin "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri için bir araya gelmesi

Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması

Slogan atılması

Filistin ve Yemen bayrakları taşınması

Güvenlik kontrollerinden detay SANA - Yemen'de "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, İran destekli Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş düzenledi.

AA / Mohammed Hamoud - Güncel

Filistin, Slogan, Yemen, Kudüs, Güncel, Haberler

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