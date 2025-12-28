Yemen'in doğusundaki Hadramevt'te Güney Geçiş Konseyi'ne destek gösterisi

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) için destek gösterisi yapıldı.

GGK'nın yaptığı protesto çağrısı sonrasında, Hadramevt ilinin Seyun kentinde çok sayıda kişinin katıldığı geniş çaplı bir gösteri düzenlendi.

Gösteride protestocular, Güney Geçiş Konseyi'ni destekleyen ve "bağımsız bir güney devleti" ilan edilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Gösteride açıklanan bildiride, GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'den "güneydeki sekiz vilayetin tamamında genel seferberlik ilan edilmesi ve güney halkının iradesini hedef alan girişimlere karşı gerekli kararların alınması" talep edildi.

Açıklamada, "güney halkının tarihinde yeni bir dönem başladığı" ve "kendi geleceklerini belirleme hakkının olduğu" ifadelerine yer verildi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.