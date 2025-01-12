Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 15 ölü, 67 yaralı

Yemen'in orta kesimlerinde yer alan Beyda kentinde, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 15 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin bir bölümünü kontrol altında tutan Husilerin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Beyda kentinin ez-Zahir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40'ı ağır 67 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.