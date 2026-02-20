Yemen'de silahlı gruplar, Aden'de başkanlık sarayına baskın girişiminde bulundu

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'deki güvenlik komitesi, silahlı grupların Meaşık Başkanlık Sarayı'na baskın girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Aden Valisi Abdurrahman Şeyh başkanlığındaki komite tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde "hükümetin çalışmalarını engellemeyi amaçlayan provokatif çağrılar, kaos çıkarma girişimleri ve yanlış yönlendirmeler" yaşandığı aktarılan açıklamada, bu çağrılar sonucunda silahlı grupların sabah saatlerinde Meaşık Başkanlık Sarayı önünde toplandığı belirtildi.

Bu kapsamda "kargaşa, yolları kapatma ve güvenlik güçleri ile kamu mallarına saldırı" eylemleri gerçekleştirildiği ve güvenlik güçlerinin toplanan kişileri dağıttığı kaydedilen açıklamada, silahlı grupların daha sonra saray önünde yeniden toplandığı ve "sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla saraya girmeye çalıştığı" ifade edildi.

Baskın girişiminin, "organize ve önceden planlanmış bir saldırı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "bu silahlı gösteriye destek veren veya kışkırtan herkesin, yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca hesap vereceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı" vurgulandı.

Açıklamada silahlı kişilerin hangi gruba bağlı olduğuna değinilmezken, bir süre önce kendini feshettiğini açıklayan Güney Geçiş Konseyinin konuya ilişkin bildirisinde, bu kişiler "gösteri yapan vatandaşlar" olarak zikredildi.

Baskında yaralılar var

Yemen Başkanlık Konseyi kaynakları ise çıkan olaylarda yaralılar olduğunu aktardı.

Baskında yasa dışı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı, emniyet birimlerinin ise yolları kesmeye çalışan ve kargaşa oluşturan gruba müdahale ettiği ve dağıtmaya çalıştığı belirtildi.