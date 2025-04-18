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Yemen'de ABD'nin Hava Saldırısında 74 Ölü, 171 Yaralı

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Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlenen ABD hava saldırısında ölü sayısı 74'e, yaralı sayısı ise 171'e yükseldi. Husilere ait sağlık bakanlığı saldırının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 74'e, yaralananların sayısının 171'e yükseldiği belirtildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 74'e, yaralı sayısı 171'e çıktı.

Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişinin öldüğü, 126 kişi yaralandığı aktarılmıştı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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