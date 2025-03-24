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Yemen'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti

Yemen'e ABD saldırısı: 4 sivil hayatını kaybetti
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da, ABD'nin binayı hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD SALDIRILARINDA SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberinde, "Düşman ABD'nin, başkent Sana'nın Main ilçesindeki Asr mahallesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Haberde, saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi.

ABD'ye ait savaş uçaklarının aynı zamanda Yemen'in Hudeyde kentinin çeşitli bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel
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