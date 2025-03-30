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Yemen'de ABD Hava Saldırılarına Protesto Gösterisi

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Sana'da düzenlenen gösteride halk, ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarına karşı sloganlar attı. 26 yeni hava saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SANA, 30 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını protesto etmek için başkent Sana'da düzenlenen gösteride slogan atan halk, 28 Mart 2025.

Husilere ait El-Mesira TV'nin haberine göre, ABD ordusu cuma akşamı Yemen'in başkenti Sana ve diğer vilayetlere 26 yeni hava saldırısı düzenleyerek en az 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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