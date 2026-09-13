Yemen Başkanlık Konseyi üyesi: "Hükümet güçlerinin nihai hedefi başkent Sana'da kontrolü sağlamak"

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve Marib Valisi Sultan el-Arada, hükümet güçlerinin nihai hedefinin başkent Sana'nın kontrolünü yeniden sağlamak olduğunu belirterek, ülkenin batı kıyısından çekilen birliklerin yeniden toparlandığını söyledi.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna konuşan Arada, ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arada, "Farklı cephelerdeki hükümet güçlerinin nihai hedefi başkent Sana'da kontrolü yeniden sağlamak." dedi.

Mevcut gelişmelerin "devleti yeniden kurmayı ve terörist milislerin kontrolünü sonlandırmayı temel alan yeni bir gerçeklikle başa çıkmayı zorunlu kıldığını" ifade eden Arada, Başkanlık Konseyi ile hükümetin barışı sağlamak ve kan dökülmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Arada, çatışmaları sona erdirmek için hükümet tarafından "önemli tavizler verildiğini" ancak Husilerin barış sürecinin önünü tıkayarak Yemen halkına yeniden savaş seçeneğini dayattığını ifade etti.

Ülkenin batı kıyısındaki son gelişmeleri "acı verici ve üzücü" olarak nitelendiren Arada, buna rağmen bu gelişmelerin hükümet güçlerinin hedefinden sapmasına neden olmayacağını dile getirdi.

Arada, "Ülkenin batı kıyılarından çekilen hükümet güçleri, saflarını yeniden düzenlemekte, öyle ya da böyle savaşa dönecekler." ifadesini kullandı.

Yemen'in diğer cephelerindeki duruma ilişkin ise Arada, silahlı kuvvetlerin görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA