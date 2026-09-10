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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan, "Babulmendeb ikinci bir Hürmüz olmamalı" açıklaması

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb Boğazının ikinci bir Hürmüz'e dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb Boğazının ikinci bir Hürmüz'e dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da AB'nin Yemen Büyükelçisi Patrick Simonet ile Hollanda'nın Yemen Büyükelçisi Jeannette Seppen ile görüşmesini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Alimi, Yemen'de yaşanan gelişmelerin, Yemen-AB ortaklığını sadece Yemen için değil, Kızıldeniz'in güvenliği, seyrüsefer ve uluslararası ticaret açısından da önemli hale getirdiğini kaydetti.

İran destekli Husilerin, özellikle Babulmendeb ile Taiz'in batı cephelerinde gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Alimi, devletin, Yemen halkını koruma, otoritesini toprakların tamamına yayma, kıyılarını, limanlarını ve karasularını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

Alimi, "Yemen, Babulmendeb'i savunarak, sadece kendi güvenliğini ve egemenliğini savunmakla kalmıyor bilakis ticaret, enerji kaynakları ve hayati önem taşıyan gıda maddeleri tedariği için en önemli su yollarından birini de savunmuş oluyor." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan gerilimle İran'ın, kendisine yönelik uluslararası baskıyı, komşu ülkeleri hedef alarak, enerji tesislerini, Kızıldeniz'i ve tedarik zincirlerini tehdit ederek dışarıya ihraç etme ve ekonomik bir krize dönüştürme politikası arasında çok net bir bağlantı olduğunu dile getirdi.

Alimi, Babulmendeb'in ikinci bir Hürmüz'e ve Yemen'in de İran rejiminin jeopolitik şantaj platformuna dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede yaşanan son çatışmaları başlatan tarafın Yemen hükümeti değil Husiler olduğunu vurgulayan Alimi, o nedenle uluslararası toplumun, her iki tarafı da sorumlulukta eşit görerek itidalli olmaya çağıran klişeleşmiş söyleminden vazgeçmesini istediklerini dile getirdi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana askeri gerilim yaşanıyor. Bu süreç, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından yıllarca süren görece sakin dönemin sona ermesinden sonra yeniden başlayan çatışmaların parçası olarak değerlendiriliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerin büyük bölümünde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana İran'dan destek almakla suçlanan Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyona öncülük ediyor.

Kaynak: AA
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