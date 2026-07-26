Yemen Başbakanı'ndan Husilere karşı uluslararası topluma çağrı

Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, uluslararası topluma İran destekli Husileri caydırmak ve destek aldıkları kaynakları kurutmak için daha kararlı tavır alma çağrısında bulundu.

Zindani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ticari gemileri hedef alıp Kızıldeniz ile uluslararası su yollarının güvenliğini tehdit ederek İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini baltalama planını uyguladıklarını teyit ettiğini ifade etti???????.

Yemen Başbakanı, Husilerin saldırılarının sadece Yemen'i değil seyrüsefer özgürlüğünü, tedarik zincirlerini ve uluslararası ticareti tehdit ettiği için bölgeyi ve tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Uluslararası su yollarının güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Zindani, uluslararası toplumu, Husileri caydırmak ve destek aldıkları kaynakları kurutmak için daha kararlı tavır almaya çağırdı.

Zindani, Yemen hükümetinin, Husilerin tehditlerine karşı koymak, seyrüsefer güvenliğini korumak ve güvenlik ve istikrarı tesis etmek için Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'yla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğini aktardı.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA