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Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının etkisiz olduğunu ve ABD ile açık bir savaşa girmeye hazırlandıklarını açıkladı. Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, "Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir halde çekileceksiniz. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak Yemen caydırıcılığını göreceksiniz" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, ABD'nin Yemen'deki hedeflerine yönelik saldırılarının "etkisiz" olduğunu ve saldırılarına karşı ABD ile açık bir savaşa girmek üzere hazırlandıklarını söyledi.

"KİBRİNİZİ KIRACAK, HEYBETİNİZİ YIKACAĞIZ"

Husilerin (Ensarullah Hareketi) siyasi büro üyesi Kahhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Yemen'den Amerikalılara şunu söylüyoruz: Yemen'e yönelik tüm hareketleriniz ve saldırılarınız başarısızlıkla sonuçlanacak, saldırılarınıza tüm gücümüzle karşı koyacağız. Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir halde çekileceksiniz. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak Yemen caydırıcılığını göreceksiniz." dedi.

"ABD İLE AÇIK BİR SAVAŞA GİRMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Yemen'in, devletiyle, halkıyla ve ordusuyla ABD ile bir savaşa hazırlandığına dikkati çeken Kahhum, şunları söyledi; "Yemen devleti, liderliği, silahlı kuvvetleri ve halkı tetikte ve ABD ile açık bir savaşa girmeye hazırlanıyor. Filistin ve ümmetin tüm davaları uğruna, Amerika, İngiltere ve İsrail'in temsil ettiği Büyük Şeytan'la doğrudan karşı karşıya gelmek büyük bir onurdur."

Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruzAli el-Kahhum.

"ABD İLE SAVAŞ 'VAAT EDİLEN BİR FETİH VE CİHAT'"

Kahhum, ABD ile savaşın "vaat edilen bir fetih ve cihat" olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin Yemen'deki saldırılarının etkisiz olduğunu savunan Kahhum, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının hiçbir etkisi olmadı ve olmayacak. Bu, egemenliği ve uluslararası yasaları çiğneyen bir saldırı ve suçtur." değerlendirmesinde bulundu. Kahhum, "ABD ile İngiltere'nin vurduğu hedefler daha önce bombalanan bölgelerdeydi ve bu yeni bir şey değil. Bununla birlikte Yemen'e savaş ilan ettiler ve dolayısıyla Yemen'in onlara yönelik yapacağı saldırılara ve Yemen'in stratejik caydırıcılığına katlanmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARINDA PİŞMAN OLACAKLAR"

Ali el-Kahhum, "Bu terörist ABD'dir ve bu da onun işlediği suçudur. Bu açık bir savaştır ve devam ediyor. Saldırılarında pişman olacaklar ve bedelini ağır ödeyecekler. Yemen, yüce milletiyle, devletiyle, liderliğiyle, silahlı kuvvetleriyle, güçlü eliyle ve askeri yetenekleriyle büyüktür." şeklinde konuştu. Kahhum, ABD'ye zafere ulaşana dek savaşacaklarına dikkati çekerek, düşmanlarına karşı tepkilerinin sert ve acıklı olacağını kaydetti.

Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz

NE OLMUŞTU?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (6)

HALİS ER:

helal olsun size. el altından destek olacağız.

Yanıtla79
NeverGu:

Siz abd`ye savaş ilan edersiniz ama abd sizi arap kardeşlerinizle ve din kardeşlerinizle vurur bunu unutmayın.

Yanıtla16
haksız mıyım:

bizim içimizdeki bazı korkaklara gelsin. abd ye israile karşı koyamayız diyenler erkek görsün. ölümü öldürür iman. ama bunu iman edenler anlar. siz kadınların etekleri altına saklanarak şeref arayın

Yanıtla23
Bordo Bere:

ABD hepsini yok edecek yalniz degil ingiltere yaninda husilerin hepsi yok olacaklar kazanmalarini isterimde zor usta zor

Yanıtla10
Niyazi Evren:

Ancak birbirinizle savasirsini iranda her kayıp verdiğinde böyle boş boş konuşuyor bir tek amerikan askerinin bile ölmedigi Saldirilar yapiyor

Yanıtla00
mardinli yiğit:

10 dk içerisinde Birleşik Devletler bu çeteyi siler süpürür, yok eder.

Yanıtla00
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