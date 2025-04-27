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Yemek Yerken Boğazına Yemek Kaçan Müşteri Kurtarıldı

Yemek Yerken Boğazına Yemek Kaçan Müşteri Kurtarıldı
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Osmaniye'de bir lokantada yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Adnan Menderes Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen İbrahim Fırat'ın soluk borusuna yemek kaçtı.

Fırat'ın nefes alamadığını gören lokanta çalışanı Servet Arslan, Fırat'a Heimlich manevrası yaptı.

Boğazına kaçan yemek manevra sayesinde çıkan Fırat, rahat nefes almaya başladı.

Olay lokantanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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