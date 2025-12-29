Denizli'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez, yem karma makinesinin şaftına dengesini kaybederek kapıldı ve hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ali Sönmez (26), Dodurga Mahallesi'nde dengesini kaybedip yem karma makinesinin şaftına kapıldı.
Yardıma gelen yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel