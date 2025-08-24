Yelkenli Teknede Yaralanan Turiste Acil Müdahale
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, kötü hava koşulları nedeniyle yelkenli tekneden düşen Moldova uyruklu bir turist başından yaralandı. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı kadına hemen müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarından yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi müdahalede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kekova Adası açıklarında İngiltere bayraklı yelkenli teknede Moldovalı kadın turistin olumsuz hava koşullarında tekneden düşerek başından yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yaralı Kaleköy önlerinde Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleüçağız Limanı'nda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı turist ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
