Yeğenli Köyü'nde Ahır Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Yok Oldu
Merkeze bağlı Yeğenli köyünde Ali İhsan Özdemir'e ait ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Merkeze bağlı Yeğenli köyünde yaşayan Ali İhsan Özdemir'e (59) ait ahırda, saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Ahır tamamen yanarken, 4 büyükbaş yanarak öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.