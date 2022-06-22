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Yeğeninin vurduğu amca yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde yeğeni tarafından vurulan amca yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde yeğeni tarafından vurulan amca yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önce husumet bulunan Hasan Ünal (45) ve yeğeni Görkem Ünal karşılaştı. Amca ve yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yeğen Görkem Ünal yanında bulunan av tüfeği ile amcası Hasan Ünal'a ateş etti. Hasan Ünal karın bölgesinden ve ayağından yaralanırken, yeğen Görkem Ünal hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı Hasan Ünal telefonuyla 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaklaşık iki kilometrelik dağ yolunda yürüyerek yaralıya ulaşmayı başardı.

Yaralı Ünal, dağdan sedyeyle indirildikten sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli yeğen Görkem Ünal, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Taraşçı Akdağ Konya Güncel Haberler

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