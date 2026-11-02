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YEE'nin Moskova'da düzenlediği ebru ve kat'ı atölyeleri sanatseverlerle buluştu

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YEE, Moskova'da Rusya Devlet Kütüphanesi ve Moskova YEE Türk Kültür Merkezi'nde ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi. Etkinliklerde sanat ustaları katılımcılara teknikleri anlattı; misafirler uygulamalı çalışma yaptı. Kütüphanede Türk Kitap Sanatları söyleşisi de gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'da ebru ve kat'ı atölyeleri düzenledi.

Moskova YEE Türk Kültür Merkezi ve Rusya Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen ebru ve kat'ı atölye çalışmalarına, Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Farklı günlerde yapılan etkinliklere, sanat ustaları Nadire Hande Ihlamur ve Esma Nur Süme, katılımcılara geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebru ve kat'ı teknikleri hakkında bilgi verdi.

Tanıtımın ardından misafirler, ebru ve kat'ı tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleyerek kendi çalışmalarını yaptı.

YEE, Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi'nde "Türk Kitap Sanatları" konulu söyleşi de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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