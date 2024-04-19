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Yedisu ilçesinde ormanda gezinen bozayı yavruları görüntülendi

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Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda, anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü. Bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü.

Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı.

Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Yedisu Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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