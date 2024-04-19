Yedisu ilçesinde ormanda gezinen bozayı yavruları görüntülendi
Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda, anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü. Bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü.
Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı.
Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.