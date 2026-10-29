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Yedigöller Milli Parkı sonbahar renklerine büründü, bayram tatilinde yoğunluk oluştu

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Yedigöller Milli Parkı sonbahar renklerine büründü, bayram tatilinde yoğunluk oluştu
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Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla 7 gölün çevresindeki ormanlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü; manzara dronla görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan parkta araç park alanları tamamen doldu.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Manzara dron ile görüntülendi.

Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. 7 ayrı gölün çevresindeki ormanlar yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar mevsiminin izleri, milli parka renk kattı. Yedigöller Milli Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Milli park yolunda ilerleyen tatilciler de rengarenk ağaçlar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken milli parkta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler nedeniyle Yedigöller'de araç park alanları tamamen doldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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