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Minibüsün yedek lastiğine zulalanmış 11,5 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu

Minibüsün yedek lastiğine zulalanmış 11,5 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu
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Batman'da durdurulan bir minibüste narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 11,5 kilo esrar bulundu. Sürücü tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, yedek lastiğe zulalanmış 11,5 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kozluk ilçesi girişinde durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Hector' ile arama yapıldı. Aramada aracın alt kısmındaki yedek lastiğin içerisine zulalanmış 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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