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Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Deveci tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Bağımlılık: Fark Et, Bilinçlen, Güçlen" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde sigara, alkol, madde ve davranışsal bağımlılık türleri ile bunların yol açabileceği riskler ele alındı.

Öğrencilere bağımlılıkla mücadelede bilinçli hareket etmenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin önemi anlatıldı.

Program sonunda Deveci'ye katkılarından dolayı sertifika verildi.

Bağımlılıkla ilgili destek almak isteyenlerin ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet sunan 115 YEDAM Danışma Hattı'ndan yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: AA