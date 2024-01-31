Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi Hayatını Kaybetti

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, bugün yaşamını yitirdi. Buart Sanat Atölyesi, Levi'nin kaybını, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında bugün yaşamını yitirdi. Levi'nin acı haberini duyuran Buart Sanat Atölyesi, sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı. Levi'nin yarın saat 13.00'te Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MARİO LEVİ KİMDİR?

İstanbul'da, 1957 yılında dünyaya gelen Mario Levi, 1975'te Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980'de İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Gazete Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı. İlk kitabı "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" 1986'da yayınlandı. 1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı "Bir Şehre Gidememek", o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. 1993'te başladığı "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Bu eseriyle de 2000'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. Yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yaptı. Ayrıca yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de verdi.