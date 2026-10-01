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Yazar Cevat Özkaya kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor

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Pınar Yayınları kurucularından yazar Cevat Özkaya, kolon kanseri nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyor. Yayınevi Özkaya için dua isterken Yayın Koordinatörü Mehmet Semih Özdemir, onun kültür hayatına katkıları olduğunu söyledi.

Pınar Yayınları'nın kurucularından ve genel yayın yönetmeni yazar Cevat Özkaya, kolon kanseri nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi görüyor.

Pınar Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevi kurucularımızdan, genel yayın yönetmenimiz, abimiz, hocamız Cevat Özkaya yoğun bakımda." ifadesine yer verilerek, Özkaya için dua istendi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pınar Yayınları Yayın Koordinatörü Mehmet Semih Özdemir, "Cevat Hoca benim için sadece bir hoca değil, 'Cevat Amca' diye hitap ettiğim bir kişi." dedi.

Özkaya'dan 8 yıllık çalışma sürecinde yayıncılık ve hayata dair birçok şey öğrendiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok babacan ve yardımsever, kendinden çok başkalarını düşünen, mütevazı bir insan. Türkiye'de kültürel zenginlik, bilgi, donanım ve tecrübe açısından nadir insanlardan biridir. Hocanın karakteri, hiçbir zaman yaptıklarını ön plana çıkarmak üzerine olmadı. Birçok insana ve kültür dünyasına inanılmaz katkıları olmuştur."

Özdemir, Cevat Özkaya'nın Türkiye'nin yayıncılık ve kültür hayatında önemli çalışmalara katkı sunduğunun altını çizerek, yayınevinin kuruluşundan sonraki süreçte Türkiye'de yayımlanan önemli eserlerde Özkaya'nın emeğinin olduğunu ifade etti.

Özkaya'nın farklı alanlarda da çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Mehmet Semih Özdemir, Özkaya'nın hastanede de kitap okumaya devam ettiğini ve herkesten dua beklediklerini sözlerine ekledi.

Cevat Özkaya hakkında

Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı.

Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü.

Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA
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